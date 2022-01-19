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Vaka sayısında korkutan artış: İşte son 24 saatin koronavirüs tablosu

Vaka sayısında korkutan artış: İşte son 24 saatin koronavirüs tablosu

Türkiye'nin 19 Ocak 2022 günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Yapılan açıklamaya göre günlük vaka sayısı 70 bini geçti.

Bakan Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaşırken şu notu düştü: Son verilere göre, 65 yaş ve üstü, vakaların %8’ini oluşturuyor. Tüm vakalar içinde hastaneye yatış oranı %1,45 iken bu gruptakilerin hastaneye yatış oranı %10’un üzerinde. 65 yaş üstünün riskten kaçınması, yatırılarak tedavi gerektiren bir hastalıktan kendini koruması gerekir.

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