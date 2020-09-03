Vaka sayısındaki artış devam ediyor! İşte son 24 saatin korona tablosu

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:
En çok hasta bulunan beş ilimizde pnömoni oranları; Ankara: %4.7, İstanbul: %4.61, Konya: %8.78, Kayseri: %6.49, Diyarbakır: %8,37. Güç tedbirde.
Türkiye’de toplam vaka ve hayatını kaybeden kişi sayılarındaki günlük artış ise şöyle:
10 Mart : 1 vaka
11 Mart : 1 vaka
12 Mart : 5 vaka
13 Mart : 5 vaka
14 Mart : 6 vaka
15 Mart : 18 vaka
16 Mart : 47 vaka
17 Mart : 98 vaka, 1 ölüm,
18 Mart : 191 vaka, 2 ölüm,
19 Mart : 359 vaka, 4 ölüm,
20 Mart : 670 vaka, 9 ölüm,
21 Mart : 947 vaka, 21 ölüm,
22 Mart : 1236 vaka, 30 ölüm,
23 Mart : 1529 vaka, 37 ölüm,
24 Mart : 1872 vaka, 44 ölüm,
25 Mart : 2 bin 433 vaka, 59 ölüm,
26 Mart : 3 bin 629 vaka, 75 ölüm,
27 Mart : 5 bin 698 vaka, 92 ölüm,
28 Mart : 7 bin 402 vaka, 108 ölüm,
29 Mart : 9 bin 217 vaka, 131 ölüm,
30 Mart : 10 bin 827 vaka, 168 ölüm,
31 Mart : 13 bin 531 vaka, 214 ölüm,
1 Nisan : 15 bin 679 vaka, 277 ölüm,
2 Nisan : 18 bin 135 vaka, 356 ölüm,
3 Nisan : 20 bin 921 vaka, 425 ölüm,
4 Nisan : 23 bin 934 vaka, 501 ölüm,
5 Nisan : 27 bin 69 vaka, 574 ölüm,
6 Nisan : 30 bin 217 vaka, 649 ölüm,
7 Nisan : 34 bin 109 vaka, 725 ölüm,
8 Nisan : 38 bin 226 vaka, 812 ölüm,
9 Nisan : 42 bin 282 vaka, 908 ölüm,
10 Nisan: 47 bin 29 vaka, 1006 ölüm,
11 Nisan: 52 bin 167 vaka, 1101 ölüm,
12 Nisan: 56 bin 956 vaka, 1198 ölüm,
13 Nisan: 61 bin 49 vaka, 1296 ölüm,
14 Nisan: 65 bin 111 vaka, 1403 ölüm,
15 Nisan: 69 bin 392 vaka, 1518 ölüm,
16 Nisan: 74 bin 193 vaka, 1643 ölüm,
17 Nisan: 78 bin 546 vaka, 1769 ölüm,
18 Nisan: 82 bin 329 vaka, 1890 ölüm,
19 Nisan: 86 bin 306 vaka, 2 bin 17 ölüm,
20 Nisan: 90 bin 980 vaka, 2 bin 140 ölüm,
21 Nisan: 95 bin 591 vaka, 2 bin 259 ölüm,
22 Nisan: 98 bin 674 vaka, 2 bin 376 ölüm,
23 Nisan: 101 bin 790 vaka, 2 bin 491 ölüm,
24 Nisan: 104 bin 912 vaka, 2 bin 600 ölüm,
25 Nisan: 107 bin 773 vaka, 2 bin 706 ölüm,
26 Nisan: 110 bin 130 vaka, 2 bin 805 ölüm,
27 Nisan: 112 bin 261 vaka, 2 bin 900 ölüm,
28 Nisan: 114 bin 653 vaka, 2 bin 992 ölüm,
29 Nisan: 117 bin 589 vaka, 3 bin 81 ölüm,
30 Nisan: 120 bin 204 vaka, 3 bin 174 ölüm,
1 Mayıs : 122 bin 392 vaka, 3 bin 258 ölüm,
2 Mayıs : 124 bin 375 vaka, 3 bin 336 ölüm,
3 Mayıs : 126 bin 045 vaka, 3 bin 397 ölüm,
4 Mayıs : 127 bin 659 vaka, 3 bin 461 ölüm,
5 Mayıs : 129 bin 491 vaka, 3 bin 520 ölüm,
6 Mayıs : 131 bin 744 vaka, 3 bin 584 ölüm,
7 Mayıs : 133 bin 721 vaka, 3 bin 641 ölüm,
8 Mayıs : 135 bin 569 vaka, 3 bin 689 ölüm,
9 Mayıs : 137 bin 115 vaka, 3 bin 739 ölüm,
10 Mayıs: 138 bin 657 vaka, 3 bin 786 ölüm,
11 Mayıs: 139 bin 771 vaka, 3 bin 841 ölüm,
12 Mayıs: 141 bin 475 vaka, 3 bin 894 ölüm,
13 Mayıs: 143 bin 114 vaka, 3 bin 953 ölüm,
14 Mayıs: 144 bin 749 vaka, 4 bin 7 ölüm,
15 Mayıs: 146 bin 457 vaka, 4 bin 55 ölüm,
16 Mayıs: 148 bin 067 vaka, 4 bin 96 ölüm,
17 Mayıs: 149 bin 435 vaka, 4 bin 140 ölüm,
18 Mayıs: 150 bin 573 vaka, 4 bin 171 ölüm,
19 Mayıs: 151 bin 615 vaka, 4 bin 199 ölüm,
20 Mayıs: 152 bin 587 vaka, 4 bin 222 ölüm,
21 Mayıs: 153 bin 548 vaka, 4 bin 249 ölüm,
22 Mayıs: 154 bin 500 vaka, 4 bin 276 ölüm,
23 Mayıs: 155 bin 686 vaka, 4 bin 308 ölüm,
24 Mayıs: 156 bin 827 vaka, 4 bin 340 ölüm,
25 Mayıs: 157 bin 814 vaka, 4 bin 369 ölüm,
26 Mayıs: 158 bin 762 vaka, 4 bin 397 ölüm,
27 Mayıs: 159 bin 797 vaka, 4 bin 431 ölüm,
28 Mayıs: 160 bin 979 vaka, 4 bin 461 ölüm,
29 Mayıs: 162 bin 120 vaka, 4 bin 489 ölüm,
30 Mayıs: 163 bin 103 vaka, 4 bin 515 ölüm,
31 Mayıs: 163 bin 942 vaka, 4 bin 540 ölüm,
1 Haziran:164 bin 769 vaka, 4 bin 563 ölüm,
2 Haziran:165 bin 555 vaka, 4 bin 585 ölüm,
3 Haziran:166 bin 422 vaka, 4 bin 609 ölüm,
4 Haziran:167 bin 410 vaka, 4 bin 630 ölüm,
5 Haziran:168 bin 340 vaka, 4 bin 648 ölüm,
6 Haziran: 169 bin 218 vaka, 4 bin 669 ölüm,
7 Haziran: 170 bin 132 vaka, 4 bin 692 ölüm,
8 Haziran: 171 bin 121 vaka, 4 bin 711 ölüm,
9 Haziran: 172 bin 114 vaka, 4 bin 729 ölüm,
10 Haziran:173 bin 36 vaka, 4 bin 746 ölüm,
11 Haziran:174 bin 23 vaka, 4 bin 763 ölüm,
12 Haziran:175 bin 218 vaka, 4 bin 778 ölüm,
13 Haziran:176 bin 677 vaka, 4 bin 792 ölüm,
14 Haziran:178 bin 239 vaka, 4 bin 807 ölüm,
15 Haziran:179 bin 831 vaka, 4 bin 825 ölüm,
16 Haziran:181 bin 298 vaka, 4 bin 842 ölüm,
17 Haziran:182 bin 727 vaka, 4 bin 861 ölüm,
18 Haziran:184 bin 31 vaka, 4 bin 882 ölüm,
19 Haziran:185 bin 245 vaka, 4 bin 905 ölüm,
20 Haziran:186 bin 493 vaka, 4 bin 927 ölüm,
21 Haziran:187 bin 685 vaka, 4 bin 950 ölüm,
22 Haziran:188 bin 897 vaka, 4 bin 974 ölüm,
23 Haziran:190 bin 165 vaka, 5 bin 1 ölüm,
24 Haziran:191 bin 627 vaka, 5 bin 25 ölüm,
25 Haziran:193 bin 115 vaka, 5 bin 46 ölüm,
26 Haziran:194 bin 511 vaka, 5 bin 65 ölüm,
27 Haziran:195 bin 883 vaka, 5 bin 82 ölüm,
28 Haziran:197 bin 239 vaka, 5 bin 97 ölüm,
29 Haziran:198 bin 613 vaka, 5 bin 115 ölüm,
30 Haziran:199 bin 906 vaka, 5 bin 131 ölüm,
1 Temmuz: 201 bin 98 vaka, 5 bin 150 ölüm,
2 Temmuz: 202 bin 284 vaka, 5 bin 167 ölüm,
3 Temmuz: 203 bin 456 vaka, 5 bin 186 ölüm,
4 Temmuz: 204 bin 610 vaka, 5 bin 206 ölüm,
5 Temmuz: 205 bin 758 vaka, 5 bin 225 ölüm,
6 Temmuz: 206 bin 844 vaka, 5 bin 241 ölüm,
7 Temmuz: 207 bin 897 vaka, 5 bin 260 ölüm,
8 Temmuz: 208 bin 938 vaka, 5 bin 282 ölüm,
10 Temmuz: 210 bin 965 vaka, 5 bin 323 ölüm,
11 Temmuz: 211 bin 981 vaka, 5 bin 344 ölüm,
12 Temmuz: 212 bin 993 vaka, 5 bin 363 ölüm,
13 Temmuz: 214 bin 1 vaka, 5 bin 382 ölüm,
14 Temmuz: 214 bin 993 vaka, 5 bin 402 ölüm,
15 Temmuz: 215 bin 940 vaka, 5 bin 419 ölüm,
16 Temmuz: 216 bin 873 vaka, 5 bin 440 ölüm,
17 Temmuz: 217 bin 799 vaka, 5 bin 458 ölüm,
19 Temmuz: 219 bin 641 vaka, 5 bin 491 ölüm,
20 Temmuz: 220 bin 572 vaka, 5 bin 508 ölüm,
21 Temmuz: 221 bin 500 vaka, 5 bin 526 ölüm,
22 Temmuz: 222 bin 402 vaka, 5 bin 545 ölüm,
23 Temmuz: 223 bin 315 vaka, 5 bin 563 ölüm,
24 Temmuz: 224 bin 252 vaka, 5 bin 580 ölüm,
25 Temmuz: 225 bin 173 vaka, 5 bin 596 ölüm,
26 Temmuz: 226 bin 100 vaka, 5 bin 613 ölüm,
27 Temmuz: 227 bin 19 vaka, 5 bin 630 ölüm,
28 Temmuz: 227 bin 982 vaka, 5 bin 645 ölüm,
29 Temmuz: 228 bin 924 vaka, 5 bin 659 ölüm,
30 Temmuz: 229 bin 891 vaka, 5 bin 674 ölüm,
31 Temmuz: 230 bin 873 vaka, 5 bin 691 ölüm,
1 Ağustos: 231 bin 869 vaka, 5 bin 710 ölüm,
2 Ağustos: 232 bin 856 vaka, 5 bin 728 ölüm,
3 Ağustos: 233 bin 851 vaka, 5 bin 747 ölüm,
4 Ağustos: 234 bin 934 vaka, 5 bin 765 ölüm,
5 Ağustos: 236 bin 112 vaka, 5 bin 784 ölüm,
6 Ağustos: 237 bin 265 vaka, 5 bin 778 ölüm,
7 Ağustos: 238 bin 450 vaka, 5 bin 813 ölüm,
8 Ağustos: 239 bin 622 vaka, 5 bin 829 ölüm,
9 Ağustos: 240 bin 804 vaka, 5 bin 844 ölüm,
10 Ağustos: 241 bin 997 vaka, 5 bin 858 ölüm,
11 Ağustos:244 bin 392 vaka, 5 bin 891 ölüm,
12 Ağustos:244 bin 392 vaka, 5 bin 891 ölüm,
13 Ağustos:245 bin 635 vaka, 5 bin 912 ölüm,
14 Ağustos:246 bin 861 vaka, 5 bin 934 ölüm,
15 Ağustos:248 bin 117 vaka, 5 bin 955 ölüm,
16 Ağustos:249 bin 309 vaka, 5 bin 974 ölüm,
17 Ağustos:250 bin 542 vaka, 5 bin 996 ölüm,
18 Ağustos:251 bin 805 vaka, 6 bin 16 ölüm,
19 Ağustos:253 bin 108 vaka, 6 bin 039 ölüm,
20 Ağustos:254 bin 520 vaka, 6 bin 058 ölüm,
21 Ağustos:255 bin 723 vaka, 6 bin 080 ölüm,
22 Ağustos:257 bin 032 vaka, 6 bin 102 ölüm,
23 Ağustos:258 bin 249 vaka, 6 bin 121 ölüm,
24 Ağustos:259 bin 692 vaka, 6 bin 139 ölüm,
25 Ağustos:261 bin 194 vaka, 6 bin 163 ölüm,
26 Ağustos:262 bin 507 vaka, 6 bin 183 ölüm,
27 Ağustos:263 bin 998 vaka, 6 bin 209 ölüm,
28 Ağustos:265 bin 515 vaka, 6 bin 245 ölüm,
29 Ağustos:267 bin 064 vaka, 6 bin 284 ölüm,
30 Ağustos:268 bin 546 vaka, 6 bin 325 ölüm,
31 Ağustos:270 bin 133 vaka, 6 bin 370 ölüm,
01 Eylül:271 bin 505 vaka, 6 bin 417 ölüm,
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