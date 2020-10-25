Vaka sayısının fırladığı İstanbul'da hastaneler için yeni karar!

Koronavirüsün zirveye tırmanması ve bunun ağırlıklı olarak İstanbul’da yayılması üzerine İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü virüse karşı yeni bir plan hazırladı.

Bu kapsamda tüm hastanelerde pandemi bölümü olacakmış gibi planlama yapıldı.

Sözcü’nün haberine göre; Sağlık Müdürlüğü İstanbul’da bulunan 161 hastanede 13 bin 288 yatak bulunduğunu, bunlardan 10 bin 754’ünün klinik yatak olduğunu belirledi. Bunların yüzde 25’i olan 2 bin 689 yatağın pandemi hastaları için ayrılmasını planladı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

İl Sağlık Müdürülüğü’nün kararı dün akşam mesai sonrasında hastane yönetimlerine acil kayıtlı olarak bildirildi.

İstanbul’da koronavirüsün yaygınlaşmasına karşı farklı önlemlerin de gündeme geleceği, bunlar arasında gelecek hafta içerisinde sokağa çıkma yasağının da gündeme alınabileceği belirtildi. Ancak yetkililer sokağa çıkma yasağı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karar vereceğini bu nedenle kesin bir durumun olmadığını bildirdiler.

İŞTE HASTANELERİN LİSTESİ

İstanbul’da sağlık müdürlüğünün yaptığı planlamaya göre hastanelerde corona hastaları için ayrılacak yatak sayılarını ise Sağlık Bakanlığı şöyle belirledi: