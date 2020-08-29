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VAKA VE ÖLÜ SAYISI ARTIYOR! İŞTE SON 24 SAATİN KORONAVİRÜS TABLOSU
Vaka ve ölü sayısı artıyor! İşte son 24 saatin koronavirüs tablosu
Vaka ve ölü sayısı artıyor! İşte son 24 saatin koronavirüs tablosu
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  3. 29 Ağustos 2020 19:43

Vaka ve ölü sayısı artıyor! İşte son 24 saatin koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 39 artarak 6 bin 284'e yükseldi. Son 24 saatte 1549 yeni vaka tespit edildi, 1003 kişi iyileşti.

Vaka ve ölü sayısı artıyor! İşte son 24 saatin koronavirüs tablosu
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Ağustos koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre, son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 39 artarak 6 bin 284'e yükseldi. 1.549 yeni vaka tespit edilirken, 1003 kişi daha hastalığı yenerek sağlığına kavuştu.

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Toplamda 7 milyona yakın test yaptık. Bugün aktif hasta sayımıza 546 kişi daha eklendi. Kabyettiğimiz hasta sayımız toplamda 6.000’den fazla. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Tedbirlere uymada gevşek olamayız. Güç tedbirde." dedi.

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türkiye koronavirüs
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