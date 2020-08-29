Vaka ve ölü sayısı artıyor! İşte son 24 saatin koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Ağustos koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre, son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 39 artarak 6 bin 284'e yükseldi. 1.549 yeni vaka tespit edilirken, 1003 kişi daha hastalığı yenerek sağlığına kavuştu.

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Toplamda 7 milyona yakın test yaptık. Bugün aktif hasta sayımıza 546 kişi daha eklendi. Kabyettiğimiz hasta sayımız toplamda 6.000’den fazla. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Tedbirlere uymada gevşek olamayız. Güç tedbirde." dedi.