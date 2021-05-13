Vaka ve test sayılarında büyük düşüş... İşte son 24 saatin koronavirüs tablosu

Tam kapanmadan "kontrollü normalleşmeye" geçmeye hazırlanırken, 13 Mayıs koronavirüs tablosunda dikkat çeken rakamlar var.

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 295 koronavirüs testi yapıldı, 11 bin 534 kişinin testi pozitif çıktı, 238 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 765 oldu, 55 bin 472 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 856 bin 763'e yükseldi.

Buna göre, Türkiye’de toplam vaka sayısı 5 milyonu aştı.

Test sayısı 50 milyon 259 bin 943'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 83 bin 996, vefat sayısı 44 bin 59, ağır hasta sayısı 2 bin 765 oldu.

Türkiye'nin 13 Mayıs 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:

Ayrıca yine Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye genelinde toplamda 25 milyon 494 bin 31 kişiye koronavirüs aşısı yapıldı. Birinci doz uygulanan kişi sayısı 14 milyon 774 bin 414 olarak açıklanırken, ikinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 10 milyon 719 bin 617 olarak açıklandı.

TÜRKİYE AŞI TABLOSU

13 Mayıs 2021, Perşembe 19:43

İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI (100 BİNDE)

01-07 Mayıs 2021