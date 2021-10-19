Vaka ve vefat sayıları endişe verici! Son 24 saatin korona tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 223 kişi hayatını kaybetti, 30 bin 862 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, 19 Ekim 2021 Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Buna göre, son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 223 kişi hayatını kaybetti.

Tabloya göre 360 bin 849 Covid-19 testi yapıldı, 30 bin 862 yeni vaka tespit edildi. İyileşenlerin sayısı ise 27 bin 352 oldu.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 88,56, 2'nci doz ortalaması yüzde 76,66 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 54 milyon 966 bin 932, 2'nci dozda 47 milyon 585 bin 869 ve 3'üncü dozda 10 milyon 892 bin 702 olmak üzere toplam 114 milyon 425 bin 692 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olmuş kişi oranının en yüksek olduğu iller; Muğla, Kırklareli, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur olurken, 2 doz aşı olmuş kişi oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Muş, Siirt, Mardin, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt oldu.

BAKAN KOCA: "3. DOZ AŞISINI YAPTIRMAMIŞ 5 MİLYON KİŞİ VAR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Zamanı geldiği, hatta üzerinden haftalar geçtiği halde 3. doz aşısını yaptırmamış olan yaklaşık 5 Milyon kişi var. Bu grupta olanlardan hastanede yatanlar var. İnaktif aşı tercih edenlerin üçüncü dozu yaptırmalarını ısrarla talep ediyoruz. Üçüncü doz, koruma kalkanı dozudur." dedi.