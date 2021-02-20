Vakalar ortalamanın 4 kat üzerinde! Karadeniz'de mutasyon alarmı

Sağlık Bakanlığı 'covid19.saglik.gov.tr' adresinde Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, 8- 14 Şubat 2021 tarihleri arasında, nüfusa oranla Kovid-19 vaka sayılarının en fazla olduğu iller, sırasıyla Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun oldu. Uzmanlar, Türkiye'nin diğer şehirlerine oranla 'yüksek riskli' kategoride olan Karadeniz'de virüsün hızlı yayılımının takibi ve tespiti için özel bir çalışma yapılmasını önerdi. İngiltere, Brezilya, Güney Afrika gibi çok sayıda varyantı bulunan Covid-19 virüsünün ‘Karadeniz’e özgü bir mutasyon beklentisinin düşük olmakla birlikte bir risk oluşturabileceğine dikkat çeken uzmanlar, genetik takip yapılmasını istedi.

'VAKALAR TÜRKİYE ORTALAMASININ 4 KAT ÜZERİNDE'

Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Farabi Hastanesi Test Merkezi sorumlusu Prof. Dr. Faruk Aydın, Karadeniz bölgesindeki vaka sayılarının yüksek olmasının mutlaka araştırılması gerektiğini söyledi. Çok kez mutasyona uğrayan Kovid-19 virüsünün yeni mutasyonlarının takibinin yapılması gerektiğini belirten Aydın, "Türkiye’deki illere göre yüz binde vaka sayısının haritası paylaşılınca ortaya Samsun ile Rize arasının Türkiye ortalamasının yaklaşık 4 misli yukarıda olduğu görüldü. Bu da insanlara değişik şeyler düşündürmeye başladı. Bunlardan biri de İngiltere, Brezilya gibi ‘Karadeniz’e spesifik bir mutasyon mu var’ diye düşündürdü. Ancak bu kadar dar bir bölgede böyle bir mutasyon olmasını çok beklemiyoruz. Aksi halde bunun yansımaları olmalıydı. Karadeniz, diğer büyük illerin sürekli iletişimde olduğu bir bölge ve o yüzden böyle bir mutasyon beklemiyoruz. Ancak yine de her yerde mutasyon olabileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle genetik analizle mutasyon takibinin mutlaka yapılması gerekiyor. Bilinen mutasyonlar dışında ekstra bir mutasyon olup olmadığı kendi haline bırakılmamalı, genetik takibi yapılmalı. Biz burada izole ettiğimiz virüsleri Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Viroloji Referans laboratuvarına gönderiyoruz, orada bu analizler yapılır. Ekstra bir durum varsa Sağlık Bakanımız tarafından duyurulur" dedi.



'GENETİK TAKİP YAPILMALI'

Kovid-19'un mutasyon geçirmesini önlemek için yayılımın durması gerektiğini ifade eden Aydın, "Virüsün mutasyon yapabilmesi için çoğalması gerekiyor. Bu bir genetik değişim hatasıdır ve bu hatayı bulaşıp çoğaldığı sürece yapma olasılığı artıyor. O nedenle virüsün insanlara geçişini durdurmak, izolasyonunu yapmak yani mutasyon yapamaması için virüsü aramızda barındırmamamız lazım" diye konuştu.