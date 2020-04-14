Vaka/ölüm oranının hep aynı olması Bakan Koca'ya soruldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı verilerinin 5 Nisan 2020 tarihinden 13 Nisan 2020 tarihine kadar "Toplam vak'a rakamının toplam ölüm rakamına yüzdesi" kısmının sabit bir orana denk düşerek sürekli 0,021 olarak gerçekleştiği tartışmalarına yanıt verdi.

"ABD'NİN 11. HAFTADA YAKALADIĞI DÜZEYİ BİZ 4. HAFTADA YAKALADIK"

Koca, basın toplantısında '0.021 oranı'yla ilgili soruya da yanıt vererek şöyle konuştu: "Amerika'nın 11. haftada yakaladığı düzeyi biz 4. haftada yakalamış olduk. Artış hızının 4. haftada düştüğünü söyleyebiliriz. Ölüm artış hızının da 5. haftada başladığını söyleyebiliriz. Burada Türkiye'nin durumu dünyadan farklı seyrediyor."

Dünyanın hiçbir ülkesinde vaka sayısının artmasıyla birlikte sağlık kuruluşlarında yoğun bakım ve yatan hasta sayısında artış söz konusu değil. Vaka sayısı arttığı oranda hastaneye yatış oranı artış gösterir. Hastanede bu yük giderek artar. İtalya'da, İspanya'da, Amerika'da bunu gördük. Yoğun bakım yataklarının yetmediği, koridorlarda gerektiğinde entübe edilir vakaları gördük. Türkiye'de vaka artmasına rağmen yoğun bakım ve entübe edilen hasta sayısında duraklamaya girdiğini çok net görüyoruz.

"VAKA VE ÖLÜM SAYILARININ ARTIŞ HIZI DÜŞTÜĞÜ İÇİN 0.021 ORANI ÇIKIYOR"

O nedenle sosyal medyada çok yayılan 0.021 oranından bahsediliyor. Çünkü Türkiye, artık artış hızının azaldığı, pik yapmaya doğru gittiği, vaka artış ve ölüm artış hızının bir duraklamaya girdiği ve önümüzdeki dönemde bu pikle birlikte bir plato çizme dönemine geldiği için oran ikili rakam olunca birbirine çok yakın. Önümüzdeki dönemde ölüm oranları düştüğünde bu tablonun farklılaştığını çok net görmüş oluruz.