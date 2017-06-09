Vakıfbank'ın yeni genel müdürü belli oldu

VakıfBank'ta genel müdürlük görevine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası Başkanı ve VakıfBank'ın eski Yönetim Kurulu Başkanvekili Mehmet Emin Özcan atandı.

VakıfBank'tan yapılan yazılı açıklamaya göre Mart 2013'ten bu yana Halil Aydoğan tarafından yürütülen genel müdürlük görevine, VakıfBank'ta yaklaşık dört yıl süreyle yönetim kurulu başkanvekilliği yapan KKTC Merkez Bankası Başkanı Mehmet Emin Özcan atandı.



Bankada Ramazan Gündüz'den boşalan yönetim kurulu başkanlığına ise 2009'dan bu yana bankanın yönetim kurulu üyeliği görevini yürüten İsmail Alptekin seçildi.



63. Olağan Genel Kurul sonrasında yapılan Yönetim Kurulu toplantısında VakıfBank Yönetim Kurulu, "A Grubu; İsmail Alptekin, Dr. Adnan Ertem, Şahin Uğur (Bağımsız Üye), B Grubu; Dilek Yüksel, C Grubu; Ömer Arısoy, Sabahattin Birdal (Bağımsız Üye), D Grubu; Serdar Tunçbilek (Bağımsız Üye)" isimlerinden oluştu.