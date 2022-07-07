Vali Gül'den doktor cinayeti için skandal paylaşım

Gaziantep Valisi Davut Gül, Konya Devlet Hastanesi'nde silahla vurularak katledilen Doktor Ekrem Karakaya'nın ölümüne ilişkin tepki çeken bir paylaşıma imza attı.

Vali Gül, Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'nın bir hasta yakını tarafından başından vurularak öldürülmesi sonrası konuyla ilgili paylaşım yaptı.

Gül, dün akşam Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün bir hekimimiz menfur bir saldırıyla hayatını kaybetti. Nereden baksanız acı bir olay ama daha acı olanı, herkesin mevzi kazanma derdinde olması! Sağlıkta şiddetin ortadan kalkması için alınabilecek tedbirler olmakla birlikte bu olayı sağlıkta şiddet gibi açıklayamayız..."