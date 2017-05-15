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  3. 15 Mayıs 2017 22:26

Vali Karaoğlu o paylaşımı sildi

Antalya Valisi Karaoğlu, Çin'de geleneksel kıyafetler giyip altın varaklı tahta oturarak çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından sildi.

Vali Karaoğlu o paylaşımı sildi
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Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Çin Anhui eyaletinin başkenti Hefei'de, geleneksel kıyafetler giyip altın varaklı tahta oturarak çektirdiği ve 'Bütün Çin'i selamladım, Antalya'ya davet ettim' paylaşımını, twitter hesabından sildi.

Vali Münir Karaloğlu, geçen hafta resmi temaslarda bulunmak için gittiği Çin'in Anhui eyaletinin başkenti Hefei'de kardeş şehir protokolu imzaladı. Vali Karaloğlu, Hefei Belediyesi'ni de ziyaret ederek, kurulması planlanan 'TurkTown' ile ilgili niyet mektubunun imzalandığı protokol sonrası, Çin'deki temaslarını resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

Temaslar hakkında bilgi veren Karaloğlu'nun bir paylaşımı ise sosyal medya kullanıcıları arasında büyük ilgi gördü. Vali Karaloğlu, Çin'in geleneksel kıyafetleriyle altın varaklı bir tahtın üzerinde çekilmiş fotoğrafını 'Bütün Çin'i selamladım, Antalya'ya davet ettim' notuyla twitter hesabından paylaştı.

Çok sayıda twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan fotoğraf, bazı kişiler tarafından da eleştirildi. Komedyen Cem Yılmaz da twitter hesabından yorum yazmadan fotoğrafı paylaştı.

Vali Karaloğlu, bir süre sonra bu paylaşımını hesabından sildi.

DHA

çin , paylaşım , vali karaloğlu