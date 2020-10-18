Vali, kendisiyle ilgilenmeyen dönerciye kızıp işletmeyi kapattı

Denizli'de esnaf ziyaretleri yapan Vali Ali Fuat Atik, ziyaret sırasında kendisini tanımayarak işine devam eden ve sohbet etmemesine sinirlenerek, eldiven takmamasını neden göstererek işletme hakkında kapatılmasını istedi.

Öğrenilen bilgiye göre mevzuata göre döner ustasının eldiven takma zorunluluğu bulunmuyor.

Vali Atik, bir başka esnafın maske takmadığını görmesi üzerine “Maskeniz neden takılı değil?” diye sordu. Koronavirüs salgınının ilk yayılmaya başladığı günlerde maske takmayı reddederek “Korona neredeyse gelsin beni bulsun” sözleriyle gündeme gelen Üzeyir Yazır'ın, “Gebermek istiyorum, canıma yetti” şeklindeki cevabı tepkilere neden oldu.

VALİ ÖZÜR DİLEDİ

Sosyal medyada yankıları süren olayın ardından Denizli Valiliğinden açıklama geldi. Vali Atik, "Gün boyu yapılmış olan denetimin getirmiş olduğu yorgunlukla işletme çalışanı ile yaşanan diyalogda şahsımın yaklaşımı, üslubum ve kullandığım ifadenin gönül kırıcı bir yaklaşım içermesi hakikaten beni de üzdü." dedi

Açıklamanın tamamı ise şöyle:

SOYLU'DAN 'ÖZÜR' AÇIKLAMASI: YERİNDE OLMUŞTUR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Koronavirüs denetimi sırasında esnafla diyalogu tepki çeken Denizli Valisi Ali Fuat Atik hakkında sosyal medya hesabından "Özrü yerinde olmuştur" açıklamasını yaptı.

Soylu paylaşımında, "Devletin cemal ve celal yüzü vardır. Biri tevazu ve yumuşaklığı, merhameti, Diğeri azameti ve sorumluluğunu anlatır... Yöneticilerimizin vatandaşa yüzü hep cemal olmalıdır. Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur." ifadesini kullandı.

VALİLİK AÇIKLAMASI İMLA HATALARI NEDENİYLE ÜÇ KEZ YENİLENDİ

Öte yandan Denizli Valiliği'nin internet sitesinde Denizli Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü imzasıyla yayınlanan açıklama, imla hataları nedeniyle üç kez yenilendi. Yine de imla ve üslup açısından ağır eleştiri alan açıklama sosyal medyada gündem oldu.

Valiliğin üç kez değiştirdiği, yazılı açıklama, sırasıyla şöyle: