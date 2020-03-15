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  3. 15 Mart 2020 16:56

Vali Şahin'den karantina açıklaması: 1700 kişiyi daha bekliyoruz

Ankara Valisi Vasip Şahin, umreden dönen vatandaşların karantiya alınmasıyla ilgili ''Burada 1800 vatandaşımızı misafir ediyoruz. Bu akşam 1700 kişiyi daha bekliyoruz'' dedi.

Vali Şahin'den karantina açıklaması: 1700 kişiyi daha bekliyoruz
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Vali Şahin, “Vatandaşlarımızın karantinaya alınması onların hasta olduğu anlamına gelmiyor. En ufak bir riski bertaraf etme amacı taşıyor. Semptom gösteren vatandaşlarımızı hastanemize gönderdik. Burada da sağlık taraması yapılıyor. Herhangi bir semptom belirtisi halinde görevliler burada müdahale edecek. Boş kapasitemiz hala var yurtlarda. Her odada bir kişi konaklamaya çalışıyoruz. Biz zaten ilk vatandaşlarımızın karantinaya alınmasından beri kurduğumuz kriz merkezi sürekli çalışıyor.'' dedi.

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