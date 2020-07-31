  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 31 Temmuz 2020 18:34

Vali Salda'ya davet etti: ''Çıkın çıkın gelin!''

Burdur Valisi Arslantaş, NASA'nın yaptığı paylaşım sonrasında "Çıkın çıkın Salda'ya gelin" diyerek vatandaşları Salda Gölü'nü görmeye davet etti.

Vali Salda'ya davet etti: ''Çıkın çıkın gelin!''
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), Mars'taki Jezero Krateri ile Burdur'daki Salda Gölü'nün benzer bir mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olduğunu açıklamasının ardından Salda Gölü fotoğrafları ile sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Vali Arslantaş paylaşımda, "Salda Gölü, Mars'taki Jezero Krateri ile jeolojik benzerliklere sahiptir diyor NASA. İnsanoğlu henüz Mars’a gidemiyor, ama siz çıkın çıkın Salda gölümüze gelin" dedi.

NASA, Mars'taki kraterin ikizini Türkiye'de buldu: Salda GölüNASA, Mars'taki kraterin ikizini Türkiye'de buldu: Salda Gölü

 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
burdur , salda gölü , salda
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM