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  3. 15 Temmuz 2020 17:45

Vali uyardı! O ilde vakalar artıyor!

Kastamonu Valiliği, il genelinde koronavirüs vakalarında artış yaşandığını, bu nedenle vatandaşların sokağa maskesiz kesinlikle çıkmamaları gerektiğini ifade etti.

Vali uyardı! O ilde vakalar artıyor!
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Vali Avni Çakır başkanlığında toplanan İl Pandemi Kurulu, Kastamonu’da son günlerde artış gösteren Covid-19 vakalarını görüştü.

Toplantının ardından açıklamada bulunan Kastamonu Valiliği, Kastamonu’da il genelinde vaka sayılarında son dönemde artışlar olduğu, dolayısıyla bu aşamaya kadar yapılan başarılı çalışmaların boşa gitmemesi ve daha katı tedbirlerin uygulanması zarureti doğmaması için vatandaşlarımızın daha dikkatli olması, maskesiz sokağa kesinlikle çıkılmaması, bunun yanında el hijyenine ve mesafe kurallarına titizlikle uyulmasını istedi.

Açıklamada, maske denetimlerinin sıklaştırılacağı ve maskesiz sokağa çıkanlar hakkında cezai işlem uygulanacağına dikkat çekildi. 

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