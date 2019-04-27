Vali ve vali yardımcılarına ödenen o para geri alınacak

Terörle aktif mücadele edenlere ödenen özel harekat ve operasyon tazminatını alan vali ve vali yardımcıları Sayıştay denetimine yakalandı. 2015 yılında valinin ‘Olur’ yazısı ile başlayan ödemeler yıllarca sürdü.

Birgün gazetesinden Nurcan Gökdemir'in haberine göre Sayıştay denetçilerinin özel harekat ve operasyon tazminatı ödemelerine ilişkin mevzuat hükümleri kapsamına girmemesine karşın bazı vali ve vali yardımcılarına ek tazminat ödendiği tespiti üzerine yapılan yargılama sonucunda kamu zararı oluştuğuna karar verildi.

Sayıştay denetçileri, 375 sayılı KHK’de yer alan “Sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilan edilen bölgeler veya kritik yörelerde özel harekat ve operasyon timi olarak görev yapan; emniyet hizmetleri sınıfı kadrolarında bulunanlar ile sözleşmeli uçuş personeline, subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erlere ve operasyonları fiilen sevk ve idare eden karargah ve bürolardaki personele” tazminat ödenmesi hükmünün genişletilerek uygulandığı saptandı.Bunun üzerine Sayıştay 3 No’lu Dairesi’nde yapılan yargılamada, “1. derece kritik illerde görevli olma” şartıyla bazı vali ve vali yardımcılarına ek tazminat ödenmesinin mümkün olduğu ancak bu tazminatı alan vali ve yardımcılarının bu kapsamda değerlendirilemeyeceği kararlaştırıldı.

TAZMİNAT ÖDENEMEZ

Bu tazminatın ödenmesinden sorumlu harcama yetkilileri ile ödemeyi yapanların Sayıştay’a gönderdikleri savunmalarda şunlar kaydedildi:

“Vali ile Suriye’ye sınır ilçelerden sorumlu koordinatör Vali Yardımcılarının terörle mücadele kapsamında yürütülen birçok operasyonun sevk ve idaresinden sorumlu olduğu ve güvenlik önlemleri kapsamındaki askeri, idari ve istihbari nitelikli birçok çalışmada da bizatihi görev aldıkları, dolayısıyla kendilerine özel harekat ve operasyon tazminatı ödenmesinde mevzuata aykırı herhangi bir durum bulunmadığı iddia edilmişse de hangi illerde ve hangi görevlerde bulunanlara ödenebileceği ayrıntılı bir şekilde belirlenmiştir. Bu bağlamda, yürütülmekte olan faaliyetlerin niteliğinden hareketle yani kıyas yoluyla tazminat kapsamının genişletilmesi mümkün değildir.”

Bu savunmaya karşın 3. Daire, Özel Harekat ve Operasyon Tazminatına İlişkin Esaslar kapsamında bulunmayan Vali ile Vali Yardımcılarına ek tazminatın ödenmesi sonucu oluşan kamu zararının, sorumlularından tahsil edilmesine hükmetti.

