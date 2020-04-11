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  3. 11 Nisan 2020 13:06

Vali Yerlikaya açık olacak yerleri açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sokağa çıkma yasağı süresince İstanbul'da açık olacak yerleri Twitter'dan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Vali Yerlikaya açık olacak yerleri açıkladı
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İstanbul'da açık olacak işyeri, işletme ve kurumlar:

a) Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri,

b) Tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dahil)  üretiminin yapıldığı işyerleri,

c) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler,

d) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları (huzurevi, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri vb.)

e) Her bir 50.000 nüfusa bir adet olmak üzere göre valilikler/kaymakamlıklar tarafından belirlenecek akaryakıt istasyonu ve veteriner klinikleri,

f) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler

g) PTT, Kargolar vb. dağıtım şirketleri,

h) Hayvan barınak, çiftlik ve bakım merkezleri.
 

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