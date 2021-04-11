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Vali Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da kaç kişi korona aşısı oldu?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte birinci doz 1 milyon 661 bin 10, ikinci doz ise 1 milyon 153 bin 909 aşılama yapıldığını açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs salgınına dair megakentteki son verileri paylaştı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ‘İstanbul’umuzda toplam 2.814.919 olmak üzere, 1. doz 1.661.010, 2. doz 1.153.909 aşı yapıldı. 65 yaş ve üstü büyüklerimizin aşı olma oranı %81,2’ye ulaştı. 15 gün gibi kısa bir sürede 60-64 yaş grubundaki vatandaşlarımızın %46,4’üne aşı yapıldı. Mücadelede en büyük gücümüz aşı.’ açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesin alınan bilgiye göre ise Türkiye’de yapılan toplam aşı sayısı 18 milyon 499 bine ulaştı.

Etiketler korona aşı korona aşısı istanbul
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