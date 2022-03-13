Vali Yerlikaya açıkladı: İstanbul’da turuncu alarm kalktı, yasak devam ediyor

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da turuncu alarmın kalktığını duyurdu. Ancak yoğun kar yağışı ve yollardaki buzlanma nedeniyle İstanbul trafiğinde getirilen motosiklet ve motokurye yasağının yarın kalkacağı duyuruldu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, “Kıymetli Hemşerilerim; Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün son verilerine göre, İstanbul’da turuncu alarm kalktı. Yarın il geneli; 00.00-09.00 az bulutlu ve açık; 09.00-12.00 parçalı bulutlu geçecek” ifadelerine yer verdi.

Vali Yerlikaya, yarından itibaren İstanbul’da motosiklet ve motokurye yasağının kalkacağını duyurdu.



Konuyla ilgili açıklamasında Yerlikaya, “14 Mart Pazartesi’den itibaren Motosiklet Elektrikli scooter ve Motokuryelerin Trafiğe çıkışlarına izin verilecektir. Kurallara riayet eden bütün hemşehrilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ediyorum” dedi.