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  3. 09 Ocak 2021 09:41

Vali Yerlikaya açıkladı; İşte İstanbul'da vakaların en çok düştüğü ilçeler

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da koronavirüs vakalarında en fazla düşüşün yaşandığı ilçeleri Bakırköy, Adalar, Avcılar, Bahçelievler ve Sultangazi olarak açıkladı.

Vali Yerlikaya açıkladı; İşte İstanbul'da vakaların en çok düştüğü ilçeler
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'daki koronavirüs vakalarına ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı.

Vali Yerlikaya yaptığı açıklamada "Yılın ilk filyasyon toplantısı sonrası şunu memnuniyetle söyleyebilirim: Her geçen gün vaka sayımız azalıyor. Geçen haftaya oranla en çok düşüş; Bakırköy, Adalar, Avcılar, Bahçelievler ve Sultangazi’de. En az düşüş ise; Şişli, Şile, Üsküdar, Zeytinburnu ve Beyoğlu’nda." ifadelerini kullandı.

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