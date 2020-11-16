Vali Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da kritik koronavirüs toplantısı

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Vali Yerlikaya Twitter hesabından, toplantıya ilişkin bilgi vererek, "Koronavirüs mücadelesinde yerel yönetimlerin uygulama ve destekleri önemli. Hep birlikte başaracağız. Hepimizin vazgeçilmezi maske, mesafe ve temizlik." ifadelerini kullandı.
İBB Başkanımız @ekrem_imamoglu— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 16, 2020
İlçe Belediye Başkanlarımız ve İl Sağlık Müdürümüzle kapsamlı bir toplantı yaptık. #Koronavirüs mücadelesinde
yerel yönetimlerin uygulama ve destekleri önemli.#HepBirlikteBaşaracağız
‼️HEPİMİZİN VAZGEÇİLMEZİ:#MASKE😷#MESAFE↔️ #TEMİZLİK🧴 pic.twitter.com/TMucNNCefr
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