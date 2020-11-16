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  3. 16 Kasım 2020 21:28

Vali Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da kritik koronavirüs toplantısı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bir toplantı düzenledi. Toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

Vali Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da kritik koronavirüs toplantısı
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Vali Yerlikaya Twitter hesabından, toplantıya ilişkin bilgi vererek, "Koronavirüs mücadelesinde yerel yönetimlerin uygulama ve destekleri önemli. Hep birlikte başaracağız. Hepimizin vazgeçilmezi maske, mesafe ve temizlik." ifadelerini kullandı.

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