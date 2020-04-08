Vali Yerlikaya: ''İstanbul pilot bölge seçildi''

Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanımız 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza ücretsiz kolonya ve maske dağıtılacağını açıklamıştı.

Sanayii ve teknoloji bakanımız Mustafa Varank öncülüğünde, İçişleri, Milli Savunma ve Sağlık Bakanlığımız süratle öncü oldu. Paketlerimiz hazırlandı.

Dünyada maske savaşları yaşanırken, Türkiye sosyal devlet olmanın ne demek olduğunu bir kez daha gösteriyor. Tüm dünyaya örnek oluyoruz.

E-devlet ve PTT'ler aracılığıyla başvuran herkese maskeler ücretsiz olarak ulaştırılacak.

Bugün yaptığımız çalışmada İstanbul pilot bölge olarak seçildi.

Dün itibariyle İstanbul genelinde 65 yaş üstünde olan 1 milyon 150 bin vatandaşımıza paketlerimizi ulaştırmaya başladık.

Tüm sektör temsilcilerimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çalışmaya başladı. Herkes elini taşın altına koydu ve destek oldu.

Kolonya için gerekli hammaddeyi tedarik eden Konya Şeker, Türk Şeker ve Mey firmalarına, ücretsiz olarak kapasitelerinin önemli bir kısmını bu hayır işlerine ayıran Evyap, Eyüp Sabri Tuncer, Pereja, Eczacıbaşı, Marmara, Rebul, Deva ve Eser'e, maske teminindeki katkıları için, Türkiye İhracatçılar Meclisi, İstanbul Ticaret Odası, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği, LCW ve Çalık Holding'e, paketleme ve lojistik faaliyetlerini üstlenen, Amazon Türkiye'ye, belki de en zoru, bu paketlerin evlere ulaşmasını sağlayan İstanbul polisimize ve jandarmamıza, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Sağolsunlar varolsunlar.

Projeyi organize eden bakanlıklarımıza tekrar teşekkür ediyorum.

Büyüklerimize seslenmek istiyorum. Kıymetli büyüklerimiz sizler bizim başımızın tacısınız. Dua kapımızsınız. Hepimiz sizin için seferber oluyoruz. Bu süreçte gıda, sağlık ve hijyen malzemelerinizi evinize biz ulaştırıyoruz. Salgının üstesinden kurallara uyarak gelecek, evde kalarak virüsü yeneceğiz inşallah.



