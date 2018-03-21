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  3. 21 Mart 2018 11:21

Vali Zülfikar Kılıcı'yla veda etti !

Kırşehir Valisi Necati Şentürk, 18 Mart şehitleri anma günü için Çanakkale'ye giden bir grup genci uğurlamak için elinde Zülfikar Kılıcı ile valilik binasının çatısına çıktı. Şentürk yaş haddi nedeniyle dün emekliye ayrıldı.

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Geçen cumartesi günü 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinlikleri kapsamında Kırşehir’den 20 otobüsle birlikte 1000 öğrenci Çanakkale’ye hareket etti.

Kırşehir Valiliği önünde gerçekleştirilen uğurlama töreninde Kırşehir Valisi Necati Şentürk, valilikte bulunan balkondan öğrencilere hitapta bulundu.

Başında ay-yıldız motifli kalpak bulunan Şentürk’ün Zülfikar Kılıcı ve tekbirlerle öğrencileri selamlaması dikkat çekti. 

EMEKLİYE AYRILDI 

Kırşehir Valisi Şentürk, yaş haddi nedeniyle emekliye ayrılma talebinde bulundu. Talebi kabul edilen Şentürk, dün emekliye ayrıldı.

 

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