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Vali'den vatandaşlara ''sokağa çıkmayın'' uyarısı

Vali'den vatandaşlara ''sokağa çıkmayın'' uyarısı

Bursa yoğun kar yağışının etkisi altında. Vali Yakup Canbolat sosyal medya hesabından vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.

Bursa Valisi Canbolat sosyal medya hesabı Twitter'dan, meteorolojik verilere göre yoğun kar yağışı beklendiğini kaydederek yurttaşlara uyarıda bulundu. Vali paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

 “Kıymetli hemşehrilerim, meteorolojik verilere göre ilimizde (özellikle ilimizin kuzeyinde) akşam saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı beklenmekte olup, saat 20.00-07.00 arası trafiğe, özellikle şehirlerarası trafiğe çıkılmamasını, çıkılacaksa kar lastiği ile çıkılmasını istirham ediyorum.”

Etiketler bursa kar yağışı
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