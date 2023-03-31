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Valilik açıkladı: 2 kadın PKK'lı teslim oldu

Valilik açıkladı: 2 kadın PKK'lı teslim oldu
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Hakkari Valiliği, 2 kadın PKK'lının güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalarda;

"ÇALIŞMALARA ARALIKSIZ DEVAM EDİLMEKTEDİR"

PKK/KCK terör örgütü mensubu 2 kadının kendileri ve aileleri ile yapılan görüşmeler neticesinde 30 Mart 2023 tarihinde Şırnak Habur Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye teslim olmaları sağlanmış olup, ilimize getirilerek aileleri ile görüştürülmüş ve gerekli adli işlemlere başlanmıştır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile ilimizin huzuru için çalışmalara aralıksız devam edilmektedir" denildi.

Etiketler hakkari valilik kadın terör
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