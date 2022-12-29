Valilik açıkladı: İstanbul'da yılbaşında güvenlik personeli 24 saat görevde

İstanbul Valiliği, yılbaşında güvenlik personelinin 24 saat görev yapacağını açıkladı.

İstanbul Valiliği, megakent sakinlerinin yeni yıla huzur ve güven ortamı içerisinde girmelerini temin etmek önlem alındığını bildirdi.

Valilik açıklamasında; genel güvenliğin, asayişin muhafazası ile kamu düzenini sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığı'nın genelgeleri doğrultusunda, kentte yılbaşı güvenlik tedbirleri alındığı belirtildi.

2 bin 314 personel çalışacak

Açıklamada, “İstanbul’umuzda yeni yılı huzur ve güven içinde karşılayabilmemiz için 290 tim, 2 bin 314 personel, 313 araç ile jandarma, 46 bin 509 personel, 4 bin 549 ekip, 1 helikopter, 10 deniz botu, 5 dedektör köpek ile emniyet, 210 personel, 32 unsur ile Sahil Güvenlik personelimiz görevlerinin başında olacaktır.” ifadelerine yer verildi.