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  3. Valilik açıkladı: İstanbul'da yılbaşında güvenlik personeli 24 saat görevde

Valilik açıkladı: İstanbul'da yılbaşında güvenlik personeli 24 saat görevde

Valilik açıkladı: İstanbul'da yılbaşında güvenlik personeli 24 saat görevde
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İstanbul Valiliği, yılbaşında güvenlik personelinin 24 saat görev yapacağını açıkladı.

İstanbul Valiliği,  megakent sakinlerinin yeni yıla huzur ve güven ortamı içerisinde girmelerini temin etmek önlem alındığını bildirdi.

Valilik açıklamasında; genel güvenliğin, asayişin muhafazası ile kamu düzenini sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığı'nın genelgeleri doğrultusunda, kentte yılbaşı güvenlik tedbirleri alındığı belirtildi.

2 bin 314 personel çalışacak
Açıklamada, “İstanbul’umuzda yeni yılı huzur ve güven içinde karşılayabilmemiz için 290 tim, 2 bin 314 personel, 313 araç ile jandarma, 46 bin 509 personel, 4 bin 549 ekip, 1 helikopter, 10 deniz botu, 5 dedektör köpek ile emniyet, 210 personel, 32 unsur ile Sahil Güvenlik personelimiz görevlerinin başında olacaktır.” ifadelerine yer verildi.

Etiketler görev personel yılbaşı
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