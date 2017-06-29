Valilik açıkladı ! İzinli sayılacaklar...

Hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerinde hissedildiği Kuşadası’nda tatilini geçirenler konakladıkları turistik tesislerde plaj ve havuzları doldurdu. Aydın Valiliği de yayınladığı bir genelge ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engellilerin cuma günü idari izinli sayılacağını açıkladı.

Aydın’ın Kuşadası İlçesi’ndeki Kadınlar Denizi, Sahil Siteleri, Sevgi Plajı ve Güzelçamlı sahilleri serinlemek isteyenlerin akınına uğradı. Bugün en yüksek sıcaklığın 39.3 derece ölçüldüğü Kuşadası’nda hissedilen sıcaklık değerleri 40’ı aştı. Meteorolojinin yaptığı aşırı sıcak uyarısını dikkate alanların bir bölümü evlerinden çıkmazken, dışarı çıkanlar ise plajlar ve su parklarını doldurdu. Aquaparklarda su aktivitelerine katılan vatandaşlar animasyonlar eşliğinde keyifli vakit geçirdi. İlçede hizmet veren ’herşey dahil’ konseptli oteller, yiyecek menülerini sıcak havaya göre düzenlerken,ÿilçe merkezinde sıcaktan bunalanlar ise sığınacak gölgelik yer aradı.

BALIKESİR VALİLİĞİ UYARDI

Öte yandan Balıkesir Valiliği de internet sitesinden yaptığı duyuruyla vatandaşları Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımına karşı uyardı. Valilikçe yayınlanan meteorolojik uyarıda, Balıkesir’de Haziran ayı mevsim normali sıcaklık ortalamasının 29 derece, Temmuz ayı sıcaklıkları ortalamasının 31 derece olduğu, yaşanan sıcaklıkların mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyrettiği belirtildi. Yapılan açıklamada şöyle denidi:

"Ramazan ayı boyunca ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında ve zaman zaman normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları Ramazan ayının son günleri artmaya başlamış, bayramda hava sıcaklığı ülke genelinde artmaya devam ederek mevsim normallerinin 3- 6 derece üzerinde seyretmiş ve sıcak hava halen etkili olmaya devam etmektedir. Yapılan son analiz ve tahminlere göre, 30 Haziran Cuma gününden itibaren yurdumuzun mevcut sıcak havaya ilaveten Kuzey Afrika üzerinden gelecek olan yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine gireceği, bu sıcak hava dalgasıyla birlikte halen normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ülkemizin genelinde hissedilir derecede artacağı ve mevsim normallerinin 6- 10 derece üzerinde gerçekleşeceği ve bazı il ve ilçelerimizde uzun yıllar en yüksek sıcaklık değerlerine ulaşması beklenmektedir. Bu hafta sonu bazı il merkezlerimizde gerçekleşmesi beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Ankara, Bursa ve Malatya’da 40’ İstanbul’da 37, İzmir ve Adana’da 41, Samsun, Trabzon ve Erzurum’da 32, Balıkesir, Edirne ve Antalya’da 42, Diyarbakır’da 43, Manisa’da 44, Şanlıurfa ve Aydın’da 45 Derece olması beklenmektedir. Aşırı yüksek sıcaklıkların meydana getireceği olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışınlarının dik geldiği 10-16 saatleri arası güneş ışınlarına direk maruz kalmamaları hususunda dikkatli olmaları ve sıcaktan korunmak için gerekli önlemleri almaları büyük önem taşımaktadır."

TEKİRDAĞ BELEDİYESİ'NDEN YANGIN DUYURUSU

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında yangınlara karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulunuldu. Belediyeden yapılan açıklamada, yüksek hava sıcaklığının yangın riskini arttırdığı belirtilerek, “Meteoroloji İl Müdürlüğünden aldığımız son bilgiler doğrultusunda önümüzdeki günlerde havaların mevsim değerlerinin üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Bu durum yangın riskinin artmasına yol açmaktadır. Vatandaşlarımızın bu durumu dikkate alarak çıkması muhtemel yangınlara karşı çok dikkatli olmaları ve yaz aylarında her türlü açık ateş, anız, piknik ve kamp ateşi yakmaktan kaçınmaları gerekmektedir. Halkımızın can ve mal güvenliği açısından büyük önem arz eden bu durum kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.