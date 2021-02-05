Valilik açıkladı! Korona ölümleri için soruşturma

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında, kentte faaliyet yürüten ve bedensel engelli vatandaşların kaldığı bir özel bakım merkezi hakkında çıkan haberler doğrultusunda kamuoyunu bilgilendirmeye gerek duyulduğu ifade edildi.

Özel bakım merkezi çalışanlarından birinin PCR testinin pozitif çıkması nedeniyle söz konusu bakım merkezinde 20 Kasım 2020 ve sonrasında genel Kovid-19 taramalarının yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Taramalar sonucunda engelli vatandaşlarımızdan ve bakım merkezi personelinden pozitif vakaların çıkması üzerine PCR testi pozitif çıkan vatandaşlarımız ve bakım merkezi personellerimizin Tunceli Devlet Hastanesinde tedavileri tamamlanmış, tedavileri tamamlanan vatandaşlarımıza Valiliğimizce tahsis edilen izolasyon yurduna yerleştirilerek gerekli sağlık ve ekipman desteği sağlanmıştır. Bu süreçte maalesef vefat eden vatandaşlarımız da olmuştur. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve iyileşen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Açıklamada, özel bakım merkezinde yaşanan ölümlerle ilgili Valiliğin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından müfettiş talep ettiği belirtilerek, "Bakanlığımızca 2 müfettiş ivedi olarak görevlendirilmiştir. Konuya ilişkin olarak çok yönlü araştırma ve soruşturma devam etmektedir." ifadesi yer aldı.

