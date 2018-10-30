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  3. 30 Ekim 2018 22:09

Valilik açıkladı ! O ilde o bölgelere girmek yasaklandı

Bitlis Valiliği ,Hizan ilçesinin 9 mezrasında sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.

Valilik açıkladı ! O ilde o bölgelere girmek yasaklandı
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Bitlis'in Hizan ilçesindeki 9 mezrada, ikinci bir emre  kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
 
Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı 9 mezrada bugün saat  18.00'den itibaren her gün 18.00-07.00 saatleri arasında ikinci bir emre kadar  sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hizan ilçesi sınırlarındaki Gayda köyüne bağlı Arpalı, Bağışlı,  Ağaçlı ve Recepli, Üçdirek, Küplü ve Kanıgölü mezraları, Akşar köyünün  Aşağıkılavuz ve Yukarıkılavuz mezraları bölgesinde, bölücü terör örgütü  mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için  5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince bugün saat 18.00'den  itibaren her gün 18.00-07.00 saatleri arasında (öğrenim görmekte olan  öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması kaydıyla) ikinci bir emre  kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

AA

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