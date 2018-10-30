Valilik açıkladı ! O ilde o bölgelere girmek yasaklandı

Bitlis'in Hizan ilçesindeki 9 mezrada, ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.



Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı 9 mezrada bugün saat 18.00'den itibaren her gün 18.00-07.00 saatleri arasında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hizan ilçesi sınırlarındaki Gayda köyüne bağlı Arpalı, Bağışlı, Ağaçlı ve Recepli, Üçdirek, Küplü ve Kanıgölü mezraları, Akşar köyünün Aşağıkılavuz ve Yukarıkılavuz mezraları bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince bugün saat 18.00'den itibaren her gün 18.00-07.00 saatleri arasında (öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması kaydıyla) ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."