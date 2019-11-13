Valilik açıkladı ! Tunceli'de artık yasak...

Tunceli’de, 15 gün süreyle gösteri yürüyüşleri ve toplantılar yasaklandı.



Tunceli’de, valilik ve kaymakamlıkların "uygun göreceği etkinlikler" haricindeki toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün süreyle yasaklandı.

Tunceli Valiliği’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “terör örgütlerinin kendilerine yapılan operasyonlara karşı örgüte müzahir kitlenin desteğini almak ve motivasyonunu artırmak amacıyla yasa dışı toplantı ve gösteri yürüyüşleri yapabileceği, buna karşı kamu düzeni ile halkın can ve mal güvenliğini korumak” olarak aktarıldı.

Açıklamada Tunceli'nin Mazgirt İlçesi Akpazar Beldesi Belediyesi Eş Başkanı Orhan Çelebi’nin görevinden uzaklaştırılarak yerine kayyım atanmasına da değinildi.

"Söz konusu atamalar ile görevden uzaklaştırmaları protesto etmek amacıyla terör örgütü güdümünde faaliyet gösteren oluşum ve örgüt üst yönetiminin talimatları doğrultusunda sosyal medya platformlarından toplanma çağrıları ile ülke genelinde ve ilimizde yürüyüş, oturma eylemi, basın açıklaması, imza kampanyası ve benzeri yasa dışı etkinlikler düzenleme suretiyle konunun gündemde tutulmaya çalışıldığı değerlendirilmektedir.

Bugün başlayacak yasak, 27 Kasım'da sona erecek.