  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Valilik duyurdu: 5 gün süreyle yasaklandı

Valilik duyurdu: 5 gün süreyle yasaklandı

Valilik duyurdu: 5 gün süreyle yasaklandı
Güncelleme:

Şırnak Valiliği, gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantılarının 5 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Şırnak Valiliği, gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantılarının 5 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.  Valilikten yapılan açıklamada, Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşların düzenleyeceği programlar, resmi bayramlar ve spor müsabakaları haricinde diğer programların 27-31 Temmuz’dan itibaren 5 gün yasaklandığı bildirildi.

İŞTE VALİLİK TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

“Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayramlar, resmi anma günleri, spor faaliyetleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklerine göre yapacakları programlar, sendika ve siyasi partilerin tüzüklerine göre yapacakları kongreler, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda yapılması muhtemel her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi ve mezarlık ziyareti, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri vb, türdeki tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri-balon uçurtmak, drone-paramotor vb. her türlü hava faaliyetleri ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere, el ilanı, sticker, broşür vb. dağıtılması, afiş ve pankart asılması vb. etkinliklerin Şırnak il merkezi, Silopi ve Cizre ilçelerinin coğrafi sınırları içerisinde (Coğrafi Alan-İI Merkezi, İlçeler, Polis ve Jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 27.07.2024 günü saat 00:01’den 31.07.2024 günü saat 23:59'a kadar 5 (beş) gün süreyle yasaklanmıştır."

Etiketler valilik yasak duyuru
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yine terör halayı: 3 kişi paketlendi Yine terör halayı: 3 kişi paketlendi Tepki çeken Gıdatopya animasyonuna yasak geldi Tepki çeken Gıdatopya animasyonuna yasak geldi Kamuda birden fazla maaş devri bitti Kamuda birden fazla maaş devri bitti Üniversiteleri işsiz bırakmayan en iyi 2 yıllık bölümleri belli oldu Üniversiteleri işsiz bırakmayan en iyi 2 yıllık bölümleri belli oldu AK Partili Külünk'ten Erdoğan için ilginç ifadeler: ''Erdoğan sosyolojisi eridi'' AK Partili Külünk'ten Erdoğan için ilginç ifadeler: ''Erdoğan sosyolojisi eridi'' Burcu Özberk'ten cesur açıklama; tabuları yıktı: ''Türkan Şoray kurallarım yok'' Burcu Özberk'ten cesur açıklama; tabuları yıktı: ''Türkan Şoray kurallarım yok'' ÖTV indirimiyle fiyatları ucuzlayacak şarj edilebilir elektrikli otomobiller belli oldu ÖTV indirimiyle fiyatları ucuzlayacak şarj edilebilir elektrikli otomobiller belli oldu Filenin Sultanları'nda kriz: Tuğba Şenoğlu neden kadrodan çıkarıldı ? Filenin Sultanları'nda kriz: Tuğba Şenoğlu neden kadrodan çıkarıldı ? Canlı yayında olay iddia: ''3 ilimzide Filistinlilere ücretsiz 2+1 ev verilecek'' Canlı yayında olay iddia: ''3 ilimzide Filistinlilere ücretsiz 2+1 ev verilecek'' Kürtçe trafik uyarılarının üzerine ''Türkiye Türk'tür, Türk kalacak'' yazıldı Kürtçe trafik uyarılarının üzerine ''Türkiye Türk'tür, Türk kalacak'' yazıldı
Son seçim anketi sonuçları geldi... Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı Son seçim anketi sonuçları geldi... Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı Erdoğan havacılıktaki krize el attı: ''Bu işi çözün, sorumluları hesaba çekin'' Erdoğan havacılıktaki krize el attı: ''Bu işi çözün, sorumluları hesaba çekin'' Yatırım tavsiyesini TCMB verdi: ''Faiz indirimi gündemde yok'' Yatırım tavsiyesini TCMB verdi: ''Faiz indirimi gündemde yok'' Arda Güler'in tatil pozları Ancelotti'nin dikkatini çekti Arda Güler'in tatil pozları Ancelotti'nin dikkatini çekti Nejat İşler ile aşk sahneleri olay olan İlayda Akdoğan'dan dikkat çeken açıklamalar Nejat İşler ile aşk sahneleri olay olan İlayda Akdoğan'dan dikkat çeken açıklamalar Market raflarındaki bu peynire yasak geldi Market raflarındaki bu peynire yasak geldi Sahil Güvenlik ile mülteciler arasında silahlı çatışma: Asos sahili karıştı Sahil Güvenlik ile mülteciler arasında silahlı çatışma: Asos sahili karıştı Ayrılmışlardı... Mauro Icardi, Wanda Nara'nın çıplak fotoğrafını yayınladı Ayrılmışlardı... Mauro Icardi, Wanda Nara'nın çıplak fotoğrafını yayınladı Eda Ece boşanıyor mu ? Ortalık karıştı, Eda Ece isyan etti Eda Ece boşanıyor mu ? Ortalık karıştı, Eda Ece isyan etti Ne İstanbul, ne İzmir, ne de Antalya... İşte Time Dergisi'nin ''Mutlaka görülmeli'' dediği o şehir Ne İstanbul, ne İzmir, ne de Antalya... İşte Time Dergisi'nin ''Mutlaka görülmeli'' dediği o şehir