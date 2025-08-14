Valilik duyurdu: Bu ilçelerde denize girmek yasak!

  1. Anasayfa
Tekirdağ Valiliği, olumsuz deniz koşulları nedeniyle 4 ilçede denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Tekirdağ Valiliği, olumsuz deniz koşulları nedeniyle bazı bölgelerde denize girmenin geçici olarak yasaklandığını duyurdu. Valilik, yasağın vatandaşların can güvenliğini koruma amacı taşıdığını belirterek, kamuoyunu tedbirlere uymaya davet etti.

Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce alınan verilere göre ve kıyısı bulunduğumuz denizlerimizin genel durumu göz önüne alınarak, vatandaşlarımızın can güvenliğinin tehlikeye girmemesi amacı ile Marmaraereğlisi ilçemiz Sultanköy Mahallemizde, Şarköy ve Süleymanpaşa ilçelerimiz genelinde 14-15-16/08/2025 tarihlerinde üç (3) gün süreli, Saray ilçemiz genelinde ise 14-15/08/2025 tarihlerinde denize girmek yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

