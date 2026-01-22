  1. Anasayfa
Valilik duyurdu: Motosiklet ve kuryelere 2 günlük trafik yasağı

Elazığ Valiliği, kar yağışı nedeniyle motosiklet, motorlu bisiklet ve motokuryelerin 22-23 Ocak’ta 2 gün süreyle trafiğe çıkışının yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte kar yağışının gece boyu ve yarın akşama kadar sürmesinin beklendiği, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla ilave tedbirlerin alındığı belirtildi. Açıklamada; kent genelinde motosiklet, motorlu bisiklet ve motokurye faaliyetlerinin olumsuz hava koşullarında can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürebileceği değerlendirilerek, 22 Ocak Perşembe ile 23 Ocak Cuma günü 2 gün süreyle araçların trafiğe çıkışlarının yasaklandığı belirtildi. 

