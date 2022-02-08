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Valilik duyurdu: O ilde eğitime kar engeli

Valilik duyurdu: O ilde eğitime kar engeli

Çankırı'da etkili olması beklenen yoğun kar yağışı ve yağmur nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Çankırı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yarın görülecek yoğun yağış ile rüzgarın fırtına şekline dönüşeceğinden özel, kamu eğitim öğretim ve rehabilitasyon merkezlerinde 1 gün süre ile eğitime ara verildiği, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve 12 yaş altı çocuğu olanların idari izinli sayılacağı belirtildi. (AA)

Etiketler valilik çankırı duyuru
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