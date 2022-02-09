Valilik duyurdu: O ilde eğitime kar engeli

Karaman Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ve merkeze bağlı yerleşim yerlerindeki okulların yarın tatil edildiğini açıkladı.

Karaman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların yarın tatil edildiği açıklandı. Karaman Valiliği, okulların tatil edilmesiyle ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı.

KARAMAN VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:

"Yoğun kar yağışı ye buzlanma sebebiyle ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklar nedeniyle ilimiz merkez ve merkeze bağlı okullarda 10 Şubat 2022 Perşembe günü yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır."