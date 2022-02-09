  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Valilik duyurdu: O ilde eğitime kar engeli

Valilik duyurdu: O ilde eğitime kar engeli

Valilik duyurdu: O ilde eğitime kar engeli

Karaman Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ve merkeze bağlı yerleşim yerlerindeki okulların yarın tatil edildiğini açıkladı.

Karaman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların yarın tatil edildiği açıklandı. Karaman Valiliği, okulların tatil edilmesiyle ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı.

KARAMAN VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA
Valilikten yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:

"Yoğun kar yağışı ye buzlanma sebebiyle ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklar nedeniyle ilimiz merkez ve merkeze bağlı okullarda 10 Şubat 2022 Perşembe günü yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır."

Etiketler eğitim kar engel
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan hakkında 4 suçlamayla, suç duyurusu
Bir kent diken üstünde! Yüzlerce kişi hastanelik oldu
AK Parti'nin eski anketçisi AK Parti'yi terk eden seçmenin tercihini açıkladı
Petrol fiyatlarına müdahale geliyor
Dolar kuru için kritik uyarı: ''Yay fazla gerildi, aman dikkat!''
Orduda skandal! Savaş pilotunun OnlyFans hesabı ifşa oldu
Türkiye'nin flamingo cennetine 2 bin 500 kamyon kar taşındı
Putin'den Fransız gazeteciye çok sert yanıt: 'Bu savaşı istiyor musun?''
50 yaşını deviren 90'ların güzeli genç kızlara taş çıkardı
Ege'nin incisi İzmir, beyaza büründü