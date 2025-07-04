  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Valilik uyardı: Saat 15.00'te sirenler çalacak

Valilik uyardı: Saat 15.00'te sirenler çalacak

Valilik uyardı: Saat 15.00'te sirenler çalacak
Güncelleme:

Kocaeli'de ikaz ve alarm sistemi test edilecek. Valilik, vatandaşların yüksek siren sesi nedeniyle paniğe kapılmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve ASELSAN işbirliği ile hayata geçirilen İkaz ve Alarm Sitemi Kurulum Projesi yurt genelinde devam ediyor.

Proje, düşman hava saldırıları, radyoaktif serpinti tehlikesi ile diğer doğa ve insan kaynaklı tehlikelere karşı önceden ikaz ve alarm sistemi kurulmasını öngörüyor.

Proje kapsamında çeşitli kentlerde zaman zaman testler gerçekleşiyor.

O testlerden biri bugün Kocaeli'de gerçekleşecek.

İl genelinde saat 15.00'te ikaz alarmları çalacak.

"PANİK YAPMAYIN"

Test esnasında, "Dikkat dikkat, ilimizde kurulan ikaz ve alarm sisteminin test yayınıdır. Lütfen panik yapmayınız." anonsuyla birlikte sirenler çalacak.

Konuya ilişkin Kocaeli Valiliği'nin sitesinden bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Yüksek sesle yapılacak ikaz ve alarm sisteminin testi sırasında kurum, kuruluşlar ve vatandaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstermeleri, test yayınları sebebiyle endişeye kapılmamaları önemle rica olunur." denildi.

text-ad
Etiketler Kocaeli ikaz alarm sistemi siren
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Oteller, pansiyonlar doldu; aynı şehrimiz bu sene de çadır kente dönüştü... Oteller, pansiyonlar doldu; aynı şehrimiz bu sene de çadır kente dönüştü... Türk hava kuvvetleri şov yaptı; yeri İHA'lar ilk kez bombardıman görevinde kullanıldı Türk hava kuvvetleri şov yaptı; yeri İHA'lar ilk kez bombardıman görevinde kullanıldı Ekrem İmamoğlu'na destek için diplomasını yırtan genç gözaltına alındı Ekrem İmamoğlu'na destek için diplomasını yırtan genç gözaltına alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Bakan Şimşek'in maaşlarına zam müjdesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Bakan Şimşek'in maaşlarına zam müjdesi! Sahte diploma iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza belli oldu Sahte diploma iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza belli oldu Yıllardır aradığı aşkı 12 yaş küçük sevgilisinde bulduğunu sanmıştı ama... Yıllardır aradığı aşkı 12 yaş küçük sevgilisinde bulduğunu sanmıştı ama... Akaryakıtta AK Parti'nin otomatik zammı pompaya yansıdı: Benzin, motorin ve LPG'ye dev zam! Akaryakıtta AK Parti'nin otomatik zammı pompaya yansıdı: Benzin, motorin ve LPG'ye dev zam! RTÜK Başkanı Şahin Halk TV, Sözcü TV ve Tele1'e kesilen cezaların nedenini açıkladı RTÜK Başkanı Şahin Halk TV, Sözcü TV ve Tele1'e kesilen cezaların nedenini açıkladı Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'ya mide bulandıran taciz! Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'ya mide bulandıran taciz! Fenerbahçe'den ayrılan Beşiktaş'ı çıldırtan Osayi-Samuel resmi imzayı attı! Fenerbahçe'den ayrılan Beşiktaş'ı çıldırtan Osayi-Samuel resmi imzayı attı!
İzmir Buca'daki orman yangını yerleşim yerine ulaştı İzmir Buca'daki orman yangını yerleşim yerine ulaştı Finansman yapmak için kredi kartı ile altın alıp satanlara tebligat yağmuru başladı Finansman yapmak için kredi kartı ile altın alıp satanlara tebligat yağmuru başladı Aydın - İzmir Otoyolu orman yangını nedeniyle trafiğe kapatıldı Aydın - İzmir Otoyolu orman yangını nedeniyle trafiğe kapatıldı Rize’de düşen uçağa ilk ulaşılma görüntüsü ortaya çıktı Rize’de düşen uçağa ilk ulaşılma görüntüsü ortaya çıktı Son anket açılandı: Artık birinci parti ne AK Parti, ne de CHP! Son anket açılandı: Artık birinci parti ne AK Parti, ne de CHP! Belediye Başkanı isyan etti: ''Acil çağrıda bulunuyoruz, sözün bittiği yerdeyiz'' Belediye Başkanı isyan etti: ''Acil çağrıda bulunuyoruz, sözün bittiği yerdeyiz'' İstanbul Silivri'deki orman yangınında onlarca ev boşaltıldı, insanlar tahliye edildi! İstanbul Silivri'deki orman yangınında onlarca ev boşaltıldı, insanlar tahliye edildi! Kocaeli'nde baba ve oğluna sokak ortasında kanlı infaz! Kocaeli'nde baba ve oğluna sokak ortasında kanlı infaz! Türkiye'nin bir devi daha iflas bayrağını asıyor: Konkordato sürecinde toparlanamadı! Türkiye'nin bir devi daha iflas bayrağını asıyor: Konkordato sürecinde toparlanamadı!