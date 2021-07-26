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Valilik uyardı: Tedbir alın

Valilik uyardı: Tedbir alın

Trabzon Valiliği yaptığı açıklamada, vatandaşları sel ve heyelan konusunda uyararak tedbir alınmasını istedi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre 27 Temmuz 2021 tarihinde ilimiz genelinde meydana gelebilecek yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunuz, çevrenizdekileri uyarınız." ifadelerine yer verildi.

Etiketler valilik uyarı tedbir
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