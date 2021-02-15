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  3. 15 Şubat 2021 19:34

Valilik uyardı: Trafiğe çıkmayın

Ankara Valiliği, kent genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle zorunlu haller dışında özel araçla trafiğe çıkılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

Valilik uyardı: Trafiğe çıkmayın
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde devam eden kar yağışının trafikte oluşturacağı yoğunluk nedeniyle yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenmesi için vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle istirham ediyoruz" denildi.

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