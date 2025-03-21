Valiliklerden açıklamalar peş peşe geldi; çok sayıda ilimizde okullar tatili edildi

Bugün de hem soğuk hem de kar yağışının etkili olduğu çok sayıda il ve ilçemizde eğitime 1 gün daha ara verildi. İşte alfabetik sırayla eğitime ara verilen il ve ilçelerimiz...

Türkiye'yi yalancı baharın ardından etkisi altına alan soğuk ve kar yağışı hafta sonu itibariyle Türkiye'yi terk etmesi beklenirken bugün ( 21 Mart Cuma ) kar yağışının ve dondurucu soğukların etkisi altında olacak çok sayıda ilimizde ve ilçemizde eğitime 1 gün daha ara verildi.

İşte alfabetik sırayla eğitime ara verilen il ve ilçelerimiz...

Amasya’da eğitime 1 gün ara verildi

Amasya’da kar yağışı sonucu buzlanma ve don olayı gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak 21 Mart Cuma günü il genelinde eğitime 1 gün ara verildi. Açıklamada, "İl genelindeki, resmî-özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 21 Mart 2025 Cuma günü bir (1) gün süreyle eğitime ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Karaman'da 3 ilçede okullar tatil edildi

Karaman'da ise Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde etkili olan kar ve buzlanma nedeniyle resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime bugün ara verildi. Kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personeller de 1 gün idari izinli sayılacak.

Konya'da eğitime kar engeli

Konya'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 4 ilçede, Karaman'da ise 3 ilçede eğitime1 gün ara verildi.

Yurdu etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı Konya ve Karaman'da da hayatı olumsuz etkiledi. Konya'da Bozkır, Güneysınır, Hadim ve Taşkent ilçelerinde bugün eğitime ara verildi. Bu ilçelerdeki hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları ise idari izinli sayılacak.

Kırşehir'de eğitime kar engeli

Kırşehir'de bugün beklenen buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi. Kırşehir Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle, il genelinde taşımalı eğitime 21 Mart 2025 Cuma günü 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.

Niğde'nin Çamardı ilçesinde eğitime soğuk engeli

Niğde’nin Çamardı ilçesinde soğuk ve yağışlı hava nedeniyle oluşabilecek buzlanmaya karşı eğitime bir süreyle ara verildi. Çamardı Kaymakamlığı, bugün etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle buzlamaya karşı eğitime ara verildiğini duyurdu. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 21 Mart Cuma günü soğuk hava, yağışlı hava ve buzlanma olacağı beklenmektedir. Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, ilçe geneli resmi ve özel kreşler anaokulları, ilkokullar, ortaokullar ve liselerde Kaymakamlığımız kararıyla 21 Mart Cuma tarihinde bir (1) gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; malul, engelli ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" denildi. (DHA)

Ordu’da eğitime kar engeli

Ordu’da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 21 Mart Cuma günü 9 ilçenin tamamında, 8 ilçede ise kısmen eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Aybastı, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Korgan, Kumru ve Ulubey ilçelerinin tamamında kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği ifade edildi. Öte yandan Altınordu, Akkuş, Çamaş, Fatsa, İkizce, Mesudiye, Perşembe ve Ünye ilçelerinde ise kısmen eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Ayrıca eğitim-öğretime tamamen ara verilen ilçelerin genelinde, kısmen ara verilen yerlerde ise sadece tatil edilen okullarda görev yapan, hamile ve engelli kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Samsun'da kar yağışı nedeniyle 3 ilçede eğitime ara verildi

Samsun'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün 3 ilçede eğitime ara verildi.

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Ladik, Kavak ve Asarcık ilçelerinde bugün eğitime ara verildi. Ayvacık, Alaçam, Yakakent, 19 Mayıs ve Terme ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamında okullarına gidemeyen öğrenciler izinli sayıldı.

Kar yağışının ardından 50 mahalle yolu ulaşıma kapanırken, Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, vatandaşları buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yozgat'ta 12 ilçede eğitime 'kar' arası

Yozgat Valiliği, kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Cuma günü 12 ilçede eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Yozgat Valiliği, meteorolojik verilere göre il genelinde hava sıcaklığının eksi 14 dereceye kadar düşmesinin beklenmesi, kar yağışı ve buzlanma sebebiyle; Yozgat İl Merkezi ile Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun ve Yenifakılı ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında 1 gün süreyle eğitime ara verildiğini duyurdu.

Ayrıca, hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri ile tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin, 21 Mart Cuma günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı ifade edildi. Eğitim öğretime ara verilmeyen Yerköy ve Şefaatli ilçelerinde ise meteorolojik verilere göre karar alınacağı belirtildi. (DHA)