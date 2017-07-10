Valilik'ten CHP'yi kızdıran rakam !

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, İstanbul Valiliği'nin Maltepe Mitingi'ne katılanlar için açıkladığı sayıya tepki göstererek, İstanbul Valisi Vasip Şahin'e abaküs göndereceklerini açıkladı.

Maltepe Mitingi'ne kaç kişinin katıldığına dair tartışmalara ilişkin CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'den açıklama geldi. istanbul Valiliği'nin gece yarısı yaptığı açıklamada Maltepe Mitingi'ne katılanların sayısını 175 bin olarak açıklamasına tepki gösteren Özel İstanbul Valisi Vasip Şahin'e abaküs göndereceklerini belirterek, 'Biz attığımız her adımı saymışız. Varana kadar 686 bin adım atılmış. Adımımızı saymışız. Kilometremizi saymışız. Alnımızdan akan terin damlasını saymışız' dedi.

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O meydanda daha önce de Davutoğlu'nun miting yaptığını hatırlatan Özel, 'O meydanda Davutoğlu da miting yaptı. Katılım bunun 4/3'ü kadar yoktu. Davutoğlu, '2 milyon kişiyiz burada' demişti. Şimdi Davutoğlu'nun dediği yerde 2 milyon kişi varsa, dün meydanda 3 milyon kişi vardır. Vali kalkmış diyor ki, orada 170 bin kişi var, bize polis '1 milyon 600 bin kişi içeride var' dediğini belirtti.