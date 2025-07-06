Valilikten hayati uyarı: ''Denize girmeyin''

Samsun Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlara ''Denize girmeyin'' uyarısında bulundu.

Samsun Valiliği, gün içinde etkili olması beklenen deniz ve hava şartları nedeniyle vatandaşları uyardı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre; ilimizde bugün gün içerisinde dalga yüksekliğinin 1 metreye ve rüzgar hızının 20 deniz miline çıkabileceği değerlendirildiğinden; muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesi önemle duyurulur"

Yetkililer, özellikle sahil kesimlerinde yaşayan vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı."

İHA