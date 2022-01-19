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Valilikten İstanbul için kar yağışı alarmı; saat verildi

Valilikten İstanbul için kar yağışı alarmı; saat verildi

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 18 Ocak çarşamba akşam saatlerinde etkili olacak kar yağışı uyarısını tekrarladı ve yurttaşlara uyarıda bulundu.

İstanbul Valiliği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada megakent için kar yağışı uyarısında bulundu. 

 Valiliğin paylaşımı şu şekilde:

"İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; Bugün (18 Ocak) akşam saatlerine kadar karla karışık yağmur, gece saatlerinden Çarşamba öğle saatlerine kadar il genelinde kar yağışı bekleniyor"

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