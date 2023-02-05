Valilikten İstanbullular için bir uyarı daha: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım

İstanbul'un yüksek bölgelerde başlayan kar yağışı sonrasında Vali Ali Yerlikaya'dan bir uyarı daha geldi.

Meteoroloji, AKOM ve Valiliğin ardından İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı bugün başladı. Özellikle Çatalca, Silivri, Aydos gibi yüksek bölgelerde etkisini gösteren kar yağışının, akşam saatlerinde kuvvetleneceği belirtildi.

SAAT VERİP UYARDI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya üzerinden bir kez daha vatandaşlara seslendi. Yerlikaya, açıklamasında "Kıymetli Hemşehrilerim, saat 14.15 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre İstanbul'da bu akşam karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir. Gerekli tedbirlerimizi aldık. Lütfen saat 17.00'den itibaren zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım." ifadelerini kullandı.

METEOROLOJİ: AKŞAM SAATLERİNDE ETKİSİNİ ARTIRACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de vatandaşları, bu akşam itibariyle başlayacak kar yağışı ve yarın kuvvetli rüzgar ve tipi nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı. Yapılan uyarıda bugün akşam saatlerinden itibaren yağışların etkisini arttıracağı ve yarın itibariyle karla karışık yağmur yağacağı belirtildi. Vatandaşlar kuvvetli rüzgar ve tipi nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektikleri konusunda uyarıldı.

Meteorolojiden yapılan açıklama şöyle: "İstanbul'da beklenen yağışların bugün (05.02.2023 Pazar) akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak, Pazartesi sabah saatlerine kadar il genelinde orta kuvvette karla karışık yağmur ve kar, Avrupa yakası ile şehrin yüksek kesimlerinde zaman zaman kuvvetli kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU: MÜMKÜNSE TOPLU TAŞIMA KULLANALIM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da Ekrem İmamoğlu, AKOM'da bir basın toplantısı düzenledi. İmamoğlu, İstanbul'da beklenen kar yağışı ile ilgili alınan tedbirleri anlatıp vatandaşlara uyarıda bulundu. "Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayalım" diyen İmamoğlu, şöyle devam etti: "Bugün itibariye soğuk hava dalgası bizimle buluşmaya başladı. Özellikle Silivri, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinden giriş yapan, kuzeyden gelen bir hava akımı. Gün yağmurla karışık kar ile başladı. İlerleyen saatlerde bunun kara dönüşeceği noktalar oldukça fazla var. Bugün özellikle öğleden sonra başlamak üzere gece boyunca devam edecek olan fırtına en önemli başlık. Meteoroloji raporlarında öngörü 60 ila 90 kilometre. Çok sert bir fırtına. Fırtınayla birlikte kuvvetli bir kar yağışı da bekleniyor. Soğuk hava dalgasının etkisi fırtınayla birlikte artacak. -7'lere kadar hissedilmesi bekleniyor."

İnsanların dikkat etmesi gerektiğini belirten İmamoğlu, "Yolculuklarını ona göre planlaması lazım. Baştan söyleyelim mümkün olduğu kadarıyla dışarıya çıkılmaması, mümkünse bir yolculuk yapılacaksa toplu taşımanın kullanılması önemlidir. Meteoroloji perşembe gününe kadar etkili bir yağış dalgası içerisinde olacağımızı söylüyor. İstanbul'da yoğun bir çalışma içerisindeyiz." dedi.

"PERSONEL SAYIMIZ 9 BİN 649"

İBB Başkanı açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Personel sayımız 9 bin 649. İstanbulumuzun her köşesinde işimizin başında olacağız. Yeni hayata geçirdiğimiz akıllı sistem kazandırılan araçlarla birlikte karla mücadele yapacak, metrobüs yoluna özel kar küreme araçları aralıksız görev yapacaklar."