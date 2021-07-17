Valilikten Kaçak göçmenleri otoyolda bıraktılar

Niğde Valiliği, insan tacirleri tarafından yurt dışından getirilen kaçak göçmenlerin otoyola bırakılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Güneyden kuzeye en önemli geçiş yollarına sahip olan Niğde'de zaman zaman kaçak göçmenlerin yakalanması dikkat çekiyor. Kentte akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, insan kaçakçıları yurt dışından getirdikleri kaçak göçmenleri oto yolda bıraktı. Kaçak göçmenlerin Yıldıztepe Beldesi, Hasaköy, Pınarcık ve civar bulunan yerleşim bölgelerinde oldukları tespit edildi.

Yaklaşık 150 civarında oldukları tahmin edilen kaçak göçmenler; Niğde'nin yol güzergahında bulunan yerleşim bölgelerine gelince vatandaş ihbarları arttı. Harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin çalışması sonucunda yaklaşık 70 kaçak göçmen yakalandı. Su ve açlık çektikleri görülen kaçak göçmenlere jandarma yemek ve su ikram etti.

Halen bölgede olan kaçak göçmenlerle ilgili olarak jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Niğde Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde;

16.07.2021 günü ilimiz Ankara-Niğde Otoyolu Hasaköy Mevkii civarında yaklaşık “100” düzensiz göçmenin bulunduğu ihbarı üzerine ilimiz Jandarma Komutanlığı görevlilerince söz konusu şahıslara yönelik yakalama çalışmalarına başlandı. Şu ana kadar “74” düzensiz göçmen yakalanmış ve işlemleri İl Göç İdaresi Müdürlüğümüzce sürdürülmektedir. Arazide ve çevre köylerde olduğu değerlendirilen geri kalan düzensiz göçmenleri yakalama çalışmaları devam etmektedir. Şahısları bölgeye getiren TIR'ın sahibi gözaltına alınmış, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gelişmeler ile ilgili kamuoyuna bilgi verilecektir.