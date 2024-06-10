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Valilikten orman yangını uyarısı

Valilikten orman yangını uyarısı
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Çanakkale Valiliği, hava sıcaklıklarının 40 dereceye kadar çıkmasının öngörüldüğünü belirterek, halktan sıcak hava ve orman yangınları konusunda tedbirli olmalarını talep etti.

Çanakkale Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz genelinde hava sıcaklıklarının 40 dereceyi bulması beklenmektedir. Artan hava sıcaklıkları Orman yangınları açısından büyük bir risk oluşturmaktadır. Son yıllarda orman yangınlarının çıkmasının başlıca nedenleri arasında anız yakma, bağ ve bahçe temizliği için ateş yakma, çöplerin ateşe verilmesi, ihmal ve dikkatsizlik başlıca nedenler arasındadır. Milli servetimiz olan ormanlarımıza sahip çıkmak adına vatandaşlarımızın yangına sebebiyet verebilecek hususlarda hassasiyet göstererek çok dikkatli davranmaları ve herhangi bir orman yangını karşısında 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Etiketler valilik orman yangın
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