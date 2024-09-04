Valilikten sonik patlama uyarısı
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Eskişehir Valiliği, 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından yapılacak olan yüksek irtifa ses üstü uçuşun sonik patlama sesi meydana getirebileceğini duyurdu.
Eskişehir Valiliği’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “1. Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından 4-5 Eylül 2024 tarihlerinde, 10.00-17.00 saatleri arasında yüksek irtifa ses üstü uçuşu icra edileceğinden sonik patlama sesi duyulabilecektir" denildi.
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol