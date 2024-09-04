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Valilikten sonik patlama uyarısı

Valilikten sonik patlama uyarısı
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Eskişehir Valiliği, 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından yapılacak olan yüksek irtifa ses üstü uçuşun sonik patlama sesi meydana getirebileceğini duyurdu.

Eskişehir Valiliği’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “1. Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından 4-5 Eylül 2024 tarihlerinde, 10.00-17.00 saatleri arasında yüksek irtifa ses üstü uçuşu icra edileceğinden sonik patlama sesi duyulabilecektir" denildi.

DHA

Etiketler eskişehir sonik patlama valilik
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