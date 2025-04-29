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Valilikten tepki çeken deprem açıklaması

Valilikten tepki çeken deprem açıklaması
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Türkiye daha 2 yıl önce yaşadığı asrın felaketinin şokunu üstünden atamamışken, Marmara Denizi'nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem bir kez daha deprem gerçeğini tokat gibi yüzümüze çarptı. Vatandaşlar olası depremler için endişe içerisindeyken Isparta'da meydana gelen 1,9 büyüklüğündeki deprem sonrası valilikten yapılan açıklama tepki çekti.

2023 yılı 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 53 bin 537 canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ederken geçtiğimiz hafta Marmara Denizi'nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem de Türkiye'nin deprem korkusunu bir kez daha hortlattı.

Binlerce İstanbullu en büyüğü 6,2 olarak açıklanan Marmara'daki yüzlerce deprem yüzünden korkudan evlerine giremezken Isparta'da meydana gelen bir sarsıntı sonrası Isparta Valiliği'nden yapılan açıklama büyük tepki çekti.

Isparta'da dün saat 16.01’de meydana gelen ve sadece 1,9 büyüklüğünde olduğu kaydedilen depremin derinliği 6.96 km olduğu ölçüldüğü belirtilirken Valiliğin sosyal medya hesabından "GEÇMİŞ OLSUN" başlıklı bir deprem uyarısı paylaşıldı.

Isparta Valisi Abdullah Erin tarafından deprem sonrası açıklama yaptı. Vali Erin, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk olmadığı belirterek; “Bugün saat 16.01’de merkez üssü Isparta Merkez olan 1.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Gelişmeler yakından takip edilmektedir.Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun. Rabbim milletimizi her türlü afetten korusun" paylaşımında bulundu.

AFAD'ın son depremler listesi

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 


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Etiketler Isparta ısparta valiliği deprem ısparta'da deprem deprem oldu valilik
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