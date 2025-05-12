Valinin oğlunun paylaşımlarına tepki yağdı!

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi’nin oğlunun sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar büyük tepki çekerken, Erzurum Valisi Çiftçi'den ilk açıklama geldi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi’nin oğlu Tarık Çiftçi’ye ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar tepki çekmişti.

Söz konusu videolu paylaşımlarda çakarlı bir araç gösterilerek “Dedenize sorun bakayım akşam hangisiyle konvoya çıkalım” ifadeleri kullanılmıştı.

Yapılan bir başka paylaşımda ise çakarlı bir aracı gösteren kişi, polis emojisiyle birlikte “Tahsis belgeni alayım. Me: Bende sicil numaranı alayım” notunu paylaşmıştı.

Bir diğer paylaşımında cüzdanını açarak ehliyetinin yanı sıra İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amiri kartını ve silah ruhsatını da göstermişti.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, paylaşımlarla ilgili bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesaplarından "zaruri açıklama" başlıklı bir paylaşım yapan Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

"Birkaç gündür bazı sosyal medya platformlarında ve internet sitelerinde, küçük evladımın yaptığı bir paylaşım üzerinden şahsıma ve aileme yönelik itibarsızlaştırma ve linç kampanyası başlatılmıştır. Öncelikle 18 yaşındaki oğlum A.T'nin yaptığı paylaşımın içeriği hakkında kısaca bilgi vermek isterim. Valiliğimize ait kapalı garajda, çakarlı aracın videosunu çeken oğlum, aracın üzerine polis memuru ikonu koymuş ve karşılıklı bir konuşma metnine yer vermiş ve bu diyaloğu da kendi sosyal medya hesabında paylaşmıştır. Böyle bir hadiseden dolayı evladımın ve şahsımın gündeme gelmesinden, haber olmasından dolayı son derece üzüntü ve hicap duyduğumu belirtmek isterim. Görev yaptığım Erzurum halkından ve aziz milletimizden özür diliyor, onların engin hoşgörüsüne sığınıyorum."

Çiftçi, video içeriğine değinerek, "Videoda da açıkça görüleceği üzere, paylaşım tamamen kurgusaldır. Çakarlı aracın trafikte kullanılması, denetim amaçlı polis tarafından durdurulması, evrak istenmesi ve polis memurunun sicil numarasının, evladım tarafından talep edilmesi gerçekte kesinlikle vuku bulmamıştır. Hal böyle iken, sanki hadise gerçekte yaşanmış, resmi çakarlı araç trafikte veya konvoyda kullanılmış, evrak isteyen polis memuru tehdit edilmiş, baskı yapılmış gibi bir algı yaratılması, Çorum Valiliğim döneminde 5 yıl boyunca anma etkinliklerine katıldığım (mazlum, mağdur ve şehit) İskilipli Muhammed Atıf Efendi olayı ile irtibat kurulması ve bunun üzerinden şahsımın, sayın İçişleri Bakanımızın ve hükümetimizin yıpratılmaya çalışılması tamamen art niyetli bir yaklaşımdır, itibar suikastıdır” açıklamasını yaptı.

Görev yaptığı yerlerde kamu araçlarının ve imkanlarının kullanılmasında ne kadar titiz olduğunun bilindiğini belirten Çiftçi, çoğu zaman makam aracı kullanmak yerine yürüyerek işe gittiğini ve şehri bu şekilde dolaştığını aktardı. Bu duruma vatandaşların da şahit olduğunu ifade eden Çiftçi, şunları kaydetti:

"Öte yandan bir kamu görevine atanan kişinin 'makam diyeti' yapmasını, kendisine sunulan ve makama bağlı haklardan veya imkanlardan en asgari düzeyde faydalanması gerektiğini her ortamda savunurken, evladım da olsa kimsenin kamu araçlarını amaç dışı kullanmasına izin vermem veya kamu görevlilerine baskı yapılmasını kabul etmem asla düşünülemez veya iddia edilemez. Sahipsiz sokak hayvanlarının dahi hakkını-hukukunu savunur görünen mütecaviz ve hadsiz güruhun, aynı hassasiyeti (hata yapmış) bir genç delikanlıdan neden esirgediklerini de aziz milletimizin takdirine bırakıyorum. Üst düzey kamu görevlilerinin, sürekli olarak halkın gözü önünde bulunanların kendilerine, hal ve hareketlerine, yaşantılarına, aile fertlerine dikkat etmeleri bir mecburiyettir. Yıllarca bu bilinçle kamu görevimi sürdürdüm, aileme, yakınlarıma hep bu hususları telkin ettim."

Vali Çiftçi, açıklamasında, "Beşer, şaşar' ilkesi gereğince, oğlumun yaptığı bir hatalı paylaşım sebebiyle insanların şahsıma ve aileme eleştiri yöneltmesi, tepki göstermesi anlaşılabilir ve makul karşılanabilir ancak bunun ötesine geçilmesi, hakaret edilmesi, galiz ifadeler kullanılması hukuken sorumluluk doğurur ve bu tür ifadeler kullanan kişiler hakkında yasal haklarımı kullanacağımı ifade etmek isterim. 'Şüphesiz sizin mallarınız ve çocuklarınız birer imtihan vesilesidir' ilahi buyruğu gereğince, herkesin benzer durumlarla yüz yüze gelebileceğini, herkesin evladıyla sınanabileceğini hatırlatır, eleştirilerde insaf ve vicdan ölçülerine riayet etmenin doğru bir yaklaşım olduğunu bilgilerinize sunarım. Karar ve takdir milletimizindir." ifadelerine yer verdi.