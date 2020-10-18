Valiye yanıt veren esnaf konuştu: Maske tak diyorlar, biz zaten ölüyoruz

Denizli Valisi Ali Fuat Atik’in koronavirüs denetimleri sırasında neden maske takmıyorsun sorusuna ekonomik sıkıntılarını anlatarak, “Canıma yetti, gebereyim daha iyi” yanıtını veren esnaf yaşadığı sıkıntıları BirGün’e anlattı.

Denizli Gazi Bulvarı’nda hediyelik eşya dükkanı işleten 36 yaşındaki Üzeyir Yazır, “Daha önce kafem vardı. Ekonomik sıkıntı nedeniyle kapatmak zorunda kaldım. Şimdi de başka dükkân açtık ama buradan da zarar ediyorum. Bize maske takın diyorlar, biz zaten ölüyoruz” diye konuştu.



Valinin başka bir esnafa yönelik sosyal medyada gündem olan tavrını da eleştiren Yazır, “Valinin tavrı gereksiz bir tavırdı. Bir tane vatandaştan ne istiyorlar. Maske takmamızı söylüyorlar, benim şu an son derdim maske. Param yok, esnafı düşünen yok. Pandemiden sonra kazanamaz duruma geldim. Her gün zarar ediyorum, günlük 80 lira kazanıyorum. Bunun hepsi kar olsa ne olur? Esnaf böyle kan ağlarken bu tavırla esnafa yüklenmenin manası ne? Ancak vatandaşla uğraşıyorlar. Sizin vergileriniz bizim maaşımızla. Size bunun için mi maaş veriyoruz?” ifadelerini kullandı.

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Yazır, neden maske takmadığını soran valiye "Canıma yetti. Gebermek istiyorum. Piyasanın haline bak. Salı gününü 15 lirayla kapattık, Çarşamba günü 100 lira. 100 liranın hepsi kar olsa ne olur?" yanıtını vermişti.