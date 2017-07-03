MHP'de toplu istifa gerginliği ! Polis müdahale etti..
MHP'de toplu istifa gerginliği ! Polis müdahale etti..
İstanbul ve birçok il için sağanak yağış uyarısı
İstanbul ve birçok il için sağanak yağış uyarısı
Volkswagen, Audi ve Skoda 385 bin aracını geri çağırıyor
Volkswagen, Audi ve Skoda 385 bin aracını geri çağırıyor
Emeklilerin, memurların ve işçilerin enflasyon farkı açıklanıyor
Emeklilerin, memurların ve işçilerin enflasyon farkı açıklanıyor
Bir ilde daha sıcak tatili ! 7'ye yükseldi...
Bir ilde daha sıcak tatili ! 7'ye yükseldi...
Meteoroloji'den 4 il için kritik uyarı
Meteoroloji'den 4 il için kritik uyarı
Katar meydan okudu: Savaşa hazırız
Katar meydan okudu: Savaşa hazırız
Kulaktan kulağa yayıldı ! İstanbul Valiliği açıklama yaptı
Kulaktan kulağa yayıldı ! İstanbul Valiliği açıklama yaptı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 03 Temmuz 2017 08:55

Van ve Hakkari'de hain tuzak ! Şehit sayısı yükseldi

Van ve Hakkari'de teröristlerin tuzakladığı patlayıcıların infilak etmesi sonucu 1 korucu ve 1 asker şehit oldu, 1 korucu da yaralandı.

Van ve Hakkari'de hain tuzak ! Şehit sayısı yükseldi
A+ A-

Van'ın Çaldıran ilçesinde teröristlerce araziye tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu bir güvenlik korucusu şehit oldu, bir güvenlik korucusu yaralandı. Bir acı haber de Hakkari'den geldi. Teröristlerin tuzakladığı EYP'nin patlaması sonucu bir asker şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Tendürek Dağı bölgesinde dün gece terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonda teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.

Patlamada güvenlik korucuları İsmail Deniz ve Emrullah Çiçek yaralandı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırılan güvenlik korucularından Deniz, şehit oldu, Çiçek'in tedavisi sürüyor.

BİR ACI HABER DAHA

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terör saldırısında da bir asker şehit oldu. Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Güven Dağı bölgesi güneyinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, yaralı askerin sevk edildiği Hakkari Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü bildirildi. Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.

AA

van , çaldıran , şehit , patlayıcı , korucu